Ein Mann sträubt sich, die sanierungsbedürftige Mietwohnung in einem aufwändig modernisierten Berliner Stadtviertel, in der er seit 40 Jahren lebt, zu verlassen. Der drohende Auszug wird zum Fanal, auch um Mieterschikanen und Fördermittelbetrug und Ost-West-Klischees geht’s am Rande dieses engagierten Psychodramas.