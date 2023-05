Divertimento

„Tar“ mit Cate Blanchett war ja neulich schon ein fulminanter Film über eine Orchesterdirigentin, allerdings einer fiktiven. Die nun den Taktstock schwingende Ensembleleiterin hier gibt’s wirklich. Sie heißt Zahia Ziouani, stammt aus einer Familie tunesischer Einwanderer, lebt in Paris und ist Profidirigentin. Der rundum gelungene Spielfilm zeichnet nach, wie sie und ihre in der Banlieue aufgewachsene Zwillingsschwester es im alter von 17 jahren schafften, in der doch elitären Welt der klassischen Musik Fuß zu fassen. Im weiteren Verlauf wird für Zihouani (Oulaya Amamra) die Begegnung mit dem Stardirigenten Sergiu Celibidache (Niels Arestrup) maßgeblich sein. Der Rumäne ist ein strenger, aber auch Talent fördernder Unterstützer ihres Weges. Start: 15. Juni 2023