Endlich wieder Kulturprogramm: Autokinos öffnen in der Region

Sie versprühen einen Hauch von Nostalgie, waren noch vor einigen Jahrzehnten der Teenager-Treffpunkt schlechthin und sie erleben in Corona-Zeiten ihr Comeback: Autokinos. Immer mehr Orte in der Region bieten derzeit die Möglichkeit, sich gemütlich ins eigene Auto zu kuscheln, Popcorn zu knabbern und endlich wieder Kino-Feeling zu genießen!

Popup Autokino Heilbronn

Seit dem 19. April gibt es auf der Heilbronner Theresienwiese das vom Veranstalter »Open Air Kinos« organisierte »Popup Autokino«. Hier ist eine sehr gemütliche und »heimische« Atmosphäre zu erwarten, denn Speisen und Getränke können selbst von zu Hause mitgebracht werden, wie Heiko Kreiter, Geschäftsführer des Veranstalters »DigiNights«, verrät. »Bislang haben wir Platz für 300 Fahrzeuge, aber es gibt noch Luft nach oben«, erzählt er. »Eventuell kann es noch weiter ausgebaut werden.«

Auf dem Gelände selbst kann kein Essen gekauft werden, sodass sich jeder mitbringen kann, was er am liebsten nascht. WCs stehen aber zur Verfügung, diese dürfen von maximal zwei Personen gleichzeitig genutzt werden. Der Ton zum Film wird über die UKW-Frequenz 87,7 empfangen: Man sollte also vor dem Besuch sicherstellen, dass sowohl Autoradio als auch die Antenne voll funktionstüchtig sind.

Kreiter freut sich auf weitere geplante Veranstaltungen: »Es sind auch kulturelle Veranstaltungen in Planung, unter anderem werden wahrscheinlich mehrere Comedians auftreten. Auch diverse Live-Stream-Konzerte können noch kommen.«

Das Programm des Popup Autokino Heilbronn wird laufend aktualisiert und ist auf der Internetseite ersichtlich. Auch die Ticketreservierung ist online möglich.

Popup Autokino Heilbronn, auf der Theresienwiese

Tickets und Programm unter: www.popup-autokino.de/heilbronn

Autokino Öhringen

Seit dem 2. Mai können sich Filmfreunde über das Autokino auf dem Parkdeck des Ö-Centers in Öhringen freuen. Wie Thomas Grabert vom Ö berichtet, gibt es dort Platz für gut 60 Autos, Außerdem können viele leckere Snacks und auch deftigere Sattmacher gekauft werden: Haukes Schnitzelwelt bietet Pommes, Schnitzelsticks, Getränke und einiges mehr an. Die Leinwand von 6x3 Metern bietet Bilder von hochauflösender Qualität. Da die Vorführungen zum Teil bereits um 13 Uhr laufen, wurde ein Leinwand aufgestellt, die auch tagsüber gut sichtbare Bilder liefert. Wie Grabert verrät, sind für den Mai einige Open-Air-Musikveranstaltungen mit einigen Bands geplant. Ticktes für das Autokino auf dem Ö-Center-Gelände gibt es auschließlich online zu kaufen.

Autokino Öhringen, auf dem Parkdeck vom

Einkaufscenter Ö, Tickets und Programm unter: www.oe-center.de

Autokino im Wildpark Bad Mergentheim

In Bad Mergentheim hat sich das Kino »Movies« mit dem Wildpark zusammengetan und bietet derzeit ein Autokino mit Platz für bis zu 150 Fahrzeuge. »Wir bieten eine Leinwand von 50 Quadratmetern, die technisch mit einem 4K-Projektor ausgestattet ist,« berichtet Movies-Betreiber Sven Döding. Der gesamte Ablauf ist auch hier vollständig kontaktlos, Snacks und Getränke können direkt online, zusammen mit dem Ticket gekauft werden. Alle Autos werden je nach Größe zugewiesen, sodass jeder Zuschauer eine gute Sicht hat. Auch WCs sind vorhanden. »Letztes Jahr haben wir bereits ein Open-Air-Kino im Wildpark veranstaltet. Sollte es erlaubt sein, werden wir dies auch in Zukunft wieder veranstalten«, ist sich Döding sicher.

Autokino im Wildpark Bad Mergentheim,

Tickets und Programm unter www.kino-bad-mergentheim.de

Autokino26 in Schwäbisch Hall

Auf dem Gelände der Kantine26 in Schwäbisch Hall wurde Ende April ein Autokino eingerichtet. Snacks und Getränke gibt es vor Ort auf dem Open-Air-Gelände zu kaufen: Während der gesamten Vorstellung dürfen die Gäste aus dem Auto aussteigen und sich an den Verkaufsständen etwas Leckers besorgen. Auch WCs sind vorhanden. Das Programm wird wöchentlich gestaltet und auf der Internetseite vom »Autokino 26« bekanntgegeben. Tickets gibt es ausschließlich online.

Autokino26, Schwäbisch Hall, Open-Air-Gelände der

Kantine26, Tickets und Programm unter: www.autokino26.de

»Drive in« Autokino Kornwestheim

Das »Drive in« in Kornwestheim gibt es nicht erst seit der Corona-Krise. Das wird einem auch bewusst, wenn man die Größe und Zahl der möglichen Fahrzeuge sieht. Allerdings gibt es während der Krise keine Getränke oder Speisen an der Snackbar und auch keine ausleihbaren Radios, die es in der »normalen« Spielzeit an der Snackbar auszuleihen gibt. Der Betreiber empfiehlt sich Snacks von zuhause mitzubringen.

Im Autokino Kornwestheim erwartet die Besucher eine Kinobildwand mit 15 Metern Höhe und 36 Metern Breite. Bildwand 1 bietet ein Kinoerlebnis auf 540 Quadratmetern. Vor ihr finden bis zu 600 Autos ihren Platz. Die Bildfläche der Bildwand 2 ist 24 Meter breit und zehn Meter hoch, verfügt also über eine Fläche von 240 Quadratmeter. Hier finden bis zu 250 Autos ihren Platz. Die Lichtleistung der digitalen Projektoren 2D beträgt 7.000 Watt auf Bildwand 1 und 4.500 Watt auf Bildwand 2. In Kornwestheim wird der Sound über Radiofrequenz in die Fahrzeuge übertragen.

»Drive in« Autokino Stuttgart Kornwestheim, Tambourstr. 1, 70806 Kornwestheim, www.autokino-kornwestheim.de

Autokino Esslingen

Besondere Situationen bedürfen besonderer Lösungen. Auch das Kommunale Kino in Esslingen hat dabei kreativ und schnell reagiert. Mit den Betreibern des Neckar Centers wurde schnell eine Einigung gefunden. So wird auf dem Parkdeck des Neckar Center die Leinwand installiert und vorläufig Platz für aktuell ca. 60 Fahrzeuge geschaffen. Die Fläche ist aber auf bis 250 Fahrzeuge erweiterbar. Auch hier kommt der Sound per Radio-Frequenz ins Auto und die Tickets können ausschließlich online gekauft werden. Aktuell sind keine Speisen- und Getränke käuflich zu erwerben und sind damit bitte selbst mitzubringen.

Autokino im Neckarcenter, Parkdeck des Neckar Center, Weilstraße 227, 73733 Esslingen, www.koki-es.de

Autokino Tübingen

Seit Ende April hat auch auf dem Tübinger Festplatz ein Autokino geöffnet. Auf dem Platz vor der 17 Meter breiten Leinwand haben Kleinwagenbesitzer Vorrang vor SUV und Vans, die der Sicht wegen von den Ordnern der Höhe nach sortiert auf die hinteren Plätze verwiesen werden. Autos über 1,85 Meter Höhe, wie viele Kleinbusse oder Transporter, dürfen erst gar nicht auf den Platz. Auch in Tübingen kommt der Ton zum Film via UKW aufs Autoradio. Tübingen bietet einen gesonderten Service für Filmverpflegung. Wer hier Kino-Snacks oder Getränke haben möchte, kann diese ebenfalls wie die Tickets online vorbestellen und erhält bei der Einfahrt kontaktlos verschlossene Flaschen und Packungen. Pfand wird auf dem Festplatz aus Hygienegründen nicht ausbezahlt.

Autokino Tübingen, Festplatz Tübingen, Mathildenstraße 40, 72072 Tübingen, www.autokino-tuebingen.de

Autokino Wertheim

Auch Wertheim stattet sich angesichts der Corona-Zeiten mit einem Autokino aus. Ab dem 8. Mai werden auf einem großflächigen Gelände 120 Stellplätze zur Verfügung gestellt. Veranstalter ist das Roxy Kino, das die Idee gemeinsam mit der Stadt Wertheim und RW-Events ins Leben gerufen hat. Unterstützt wird die Organisation von Christian Schlager von der Stadt Wertheim, der bislang als Organisator der Filmfestspiele tätig war.

Das Drive-In-Cinema befindet sich auf dem Parkplatz am »Schlösschen«. Die Tickets gibt es unter der Website www.roxy-wertheim.de. Snacks und Getränke können vor Ort gekauft werden. Die Leinwand misst etwa 50 Quadratmeter und ist mit neuster LED-Technik ausgestattet. Wie der Organisator mitteilt, sind eventuell noch weitere Veranstaltungen auf dem Autokino-Gelände geplant. »Ins Auge gefasst sind zum Beispiel Fußballgeisterspiele, aber auch weitere, spannende Events sind in Planung.« Die Tickets sind ausschließlich online auf der Website des Roxy Kinos Wertheim zu erwerben.

Autokino Wertheim, Parkplatz am »Schlösschen«, Würzburger Straße 30, Tickets und Programm unter: www.roxy-wertheim.de

Autokino Limbach

Das Autokino in Limbach wird von den Veranstaltern »ML Events« und »Future Light Crew« organisiert und befindet sich auf dem Parkplatz hinter der Mehrzweckhalle, die nächstgelegene Hausnummer ist Muckentaler Straße 9. Noch bis zum 31. Mai können sich Kinoliebhaber dort von aktuellen Filmen begeistern lassen. Die 21 Quadratmeter große LED-Leinwand bietet tageslichthelle Bilder. Die Nachtvorstellungen werden immer mit einer Lightshow eröffnet. Wer sich Snacks und Getränke kaufen möchte, kann diese direkt online beim Ticketkauf mitbestellen. Die Leckereien werden bei der Einfahrt auf das Gelände in eine Papiertüte verpackt und an den Außenspiegel des Autos gehängt: So ist eine kontaktlose Übergabe sichergestellt. Für dringende Bedürfnisse steht ein Toilettenwagen bereit. Den Ton erhält der Zuschauer über einen desinfizierten Empfänger, der entweder an das Autoradio oder an bis zu zwei Kopfhörer angeschlossen werden kann.

Autokino Limbach, Parkplatz hinter der Mehrzweckhalle, Muckentaler Straße 9, Tickets und Programm unter: www.autokino-limbach.de