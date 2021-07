Etwas Großes kommt

Noch diesen Herbst soll es eröffnen – das brandneue IMAX®-Kino, das direkt an den Traumpalast in Leonberg anschließt! Mit diesem Erlebnis-Center, das neben dem IMAX®-Saal mit 300 bequemen Recliner-Sesseln und 200 Logenplätzen auch noch 16 Bowlingbahnen, acht Billardtische sowie ein italienisches Restaurant beinhalten wird, geht ein lange gehegter Traum für die Kinobetreiber Heinz und Marius Lochmann in Erfüllung. Dass hier mit rund 40 Metern Breite auch noch die größte IMAX®-Leinwand der Welt installiert wird, ist das Tüpfelchen auf dem I.

Das Richtfest des eindrucksvollen Gebäudekomplexes wurde bereits im vergangenen September gefeiert und auch wenn sich durch den Lockdown einiges verzögert hat, ging der Bau mit großen Schritten weiter voran – die hochsensiblen Projektoren wurden bereits geliefert und auch die Leinwand wird in Kürze installiert. Die Gäste dürfen sich auf eine ganz neue, eine außergewöhnliche Kinoerfahrung freuen: Kristallklare Bilder, intensive Farben und einzigartiger Sound – das verspricht modernste IMAX®-Technologie. Und wer vor oder nach dem Film noch Lust auf leckeres Essen oder eine Runde Bowling hat, kann sich direkt im Erlebnis-Center nach Lust und Laune austoben.