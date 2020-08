Xhafer ist ein aus dem Kosovo stammender Ingenieur. Er ist gewissenhaft, in der Familie wie im Beruf. Doch weder daheim noch im Büro fühlt er sich anerkannt. Das zehrt an ihm, seine Psyche leidet. Und wie sie so leidet, verdüstert sich die Stimmung dieses Thrillers immer weiter. Ein starkes Psychodrama über eine Identitätskrise.