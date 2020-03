Berlin, Berlin

Die Kultserie kehrt zurück – ins Kino. Die Großstadtchaotin Lolle (Felicitas Woll) ist 15 Jahre älter und will heiraten. Doch dann platzt Sven (Jan Sosniok) in ihre Hochzeitsfeier und macht ihr einen Antrag. Lolle flüchtet verwirrt quer durch Berlin und dann in den Harz. Beim Wiedersehen sind auch Serienstars wie Janina Uhse mit dabei.

Start: 19. März 2020