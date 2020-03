Undine

Der deutsche Regisseur Christian Petzold widmet sich in einer Trilogie der deutschen Romantik. Zum Auftakt befasst er sich mit der Sage um die unheilvolle Wasserfrau Undine, Spielort ist das gegenwärtige Berlin. Sie soll ihren Ex töten, tut es aber nicht. Mit dabei sind wie schon in Petzolds „Transit“ Paula Beer und Franz Rogowski.

Start: 26. März 2020