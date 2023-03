Neneh Superstar

Kleine Mädchen mit krauser Afrofrisur treten im April in gleich zwei französischen Kinofilmen auf – und beide haben sie besondere Talente. Ist’s in »Five Devils« ein besonderer Geruchssinn, ist Neneh (Oumy Bruni Garrel, Nichte von Carla Bruni) beim Tanzen in ihrem Element. Der Traum der Zwölfjährigen ist die Aufnahme an die Ballettschule der Pariser Oper. Aufgrund ihrer Hautfarbe aber bläst ihr scharfer Wind entgegen – jedoch weniger aufgrund von Konflikten mit gehässigen oder neiderfüllten Mitschülerinnen, sondern weil die traditionsbewusste Direktorin ein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit gefährdet sieht. Erinnerungen an »Billy Elliot« werden wach, die Choreografien sind gekonnt umgesetzt, der Fokus aber dennoch ein leicht anderer. Start: 6. April 2023: