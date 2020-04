»Oben und Unten – Was Deutschland spaltet«, ab 13.4.

Großbritannien ist aus der EU gewählt, Donald Trump ins Weiße Haus und die AfD vermutlich für lange Zeit in den Deutschen Bundestag: In diesen Wahlentscheidungen haben sich die Abgehängten und die Vergessenen unserer Gesellschaft zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder ernsthaft bemerkbar gemacht. Ihre Ängste und Wünsche handeln von sozialer Gerechtigkeit, aber, und das ist neu, auch von nationaler Identität. »Oben und Unten« ist heute mehr als der alte Streit um Hartz IV, Mindestlohn oder Vermögensteuer. Es ist ebenso der Streit darum, was deutsch ist und wer nicht. Jakob Augstein und Nikolaus Blome eröffnen in diesem Buch eine Debatte, die sich nicht mehr klar mit den Positionen »links« und »rechts« verhandeln lässt.

»Oben und Unten«, ab 13.04., Penguin, www.randomhouse.de