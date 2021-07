Spendenaktion der Traumpalast-Kinos

Wie machtlos der Mensch gegen die Natur ist, hat sich vergangene Woche mehr als deutlich gezeigt. Die Flut und die damit verbundene Zerstörung, die vor allem Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz getroffen hat, ist die schlimmste Naturkatastrophe der deutschen Nachkriegsgeschichte. Mehr als 160 Menschen kamen in den Fluten ums Leben, zahllose weitere haben ihr ganzes Hab und Gut verloren. Familie Lochmann und das gesamte Team der Traumpalast-Kinos möchten den Menschen in dieser schweren Zeit helfen und haben sich deshalb eine besondere Aktion überlegt: Für jedes verkaufte Charity-Menü (eine große Tüte Popcorn oder eine Portion Nachos mit zwei Dips + 1l-Softdrink) spenden die Traumpalast-Kinos bis 25. Juli 2 Euro an die „Aktion Deutschland hilft“.

„Wir können den Wind nicht ändern, aber die richtigen Segel setzen. Und das wollen wir tun“, so Marius Lochmann. „Wir hoffen, dass möglichst viele unserer Gäste das Charity-Menü kaufen werden und wir so den Menschen, die alles verloren haben, zumindest ein wenig in dieser Notlage helfen können.“

