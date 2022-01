RED DEVILS Heilbronn: Achtelfinal-Showdown gegen Hösbach

Sekt oder Selters, Viertelfinale oder Saisonende, do or die… Wenn die RED DEVILS Heilbronn am Samstag um 19.30 Uhr den KSC Hösbach zum Achtelfinal-Rückkampf in der Römerhalle empfangen, geht es für den Meisterschafts-Mitfavoriten um viel. Nach dem knappen 15:12-Auswärtssieg bei den Unterfranken vom vergangenen Samstag ist das Polster für das Weiterkommen nicht allzu üppig.

Wie schnell sich unerwartete Ereignisse auf den Matchplan der Trainer auswirken können, hat man beim Übergewicht des Hösbachers Mikyay Naim und der Verletzung von Abdolmohammad Papi im Hinkampf gesehen. Deshalb ist für die beiden Headcoaches die Zeit der taktischen Experimente vorbei. Jetzt gilt es, die besten Ringer in einer Kombination auf die Matte zu schicken, die das Limit von 28 Handicap-Punkten nicht überschreitet.

„Hösbach ist wie erwartet ein sehr unangenehmer Gegner für uns und wir wissen, dass sie nach dem Stilartwechsel zum Rückkampf jetzt noch stärker sind als im Hinkampf. Wir werden aber eine gute Mannschaft stellen, mit der wir unser Ziel, den Einzug in das Viertelfinale, erreichen können“, sagt RED DEVILS-Headcoach Patric Nuding. Entwarnung gab er in Sachen Abdolmohammad Papi: „Er war beim Arzt und es hat sich herausgestellt, dass die Verletzung nichts Langwieriges ist.“

Mit Spannung wird das vermutlich erneut stattfindende Duell der Weltmeister erwartet. Im Hinkampf hatten sich in der Griechisch-Römisch Klasse bis 75 Kilogramm der dreifache Weltmeister Frank Stäbler und der amtierende Titelinhaber Malkhas Amoyan sechs Minuten lang auf Weltklasseniveau beharkt. Stäbler konnte den Kampf in den letzten Sekunden mit 2:1 für sich entscheiden und es kann davon ausgegangen werden, dass der junge Armenier es sich zum Ziel gesetzt hat, der Legende Frank Stäbler im zweiten Anlauf ein Bein zu stellen.

Zwar lässt sich Patric Nuding wie immer nicht in die Karten schauen, was die Aufstellung angeht, doch ist anzunehmen, dass Eduard Popp im Schwergewicht einmal mehr im ungewohnten Freistil an den Start gehen wird. Dort wird er es vermutlich mit dem Iraner Mohsen Siyar zu tun bekommen.

Laut aktuellem Stand sind zu diesem Kampf maximal 500 Zuschauer zugelassen. Im Online-Vorverkauf ist die Nachfrage diesmal weit größer als bei den bisherigen Kämpfen. „Diese große Nachfrage deutet darauf hin, dass wir uns für Samstag tatsächlich der 500er-Marke nähern werden. Deshalb empfehlen wir jedem, der bei diesem wichtigen Kampf dabei sein möchte, sich sein Ticket schon im Vorfeld online zu sichern. Aber natürlich wird es auch an der Abendkasse noch Karten geben“, meint Abteilungsleiter Andreas Sadri.

Ticketvorverkauf

Eintrittskarten für den Heimkampf gegen den KSC Hösbach gibt es unter https://diginights.com/event/2022-01-15-playoff-achtelfinale-red-devils-heilbronn-vs-ksc-hoesbach-roemerhalle

2G plus

Entsprechend der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt zur Römerhalle, die einen negativen Schnell- oder PCR-Test vorweisen können. Diejenigen, die in den letzten drei Monaten ihre Zweitimpfung bekommen haben oder bereits „geboostert“ bzw. in den letzten drei Monaten genesen sind, benötigen keinen Test. Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 17 Jahre, die ihren Schülerausweis vorlegen, benötigen ebenfalls keinen Test. In der Halle herrscht für alle Personen ab 18 Jahren FFP2-Maskenpflicht.

Teststation vor der Halle

Auch diesmal wird es wieder eine Corona-Teststation vor der Halle geben. Für einen reibungslosen Ablauf und kurze Wartezeiten bitte diese Schritte befolgen:

– Vorher schon registrieren unter www.schnelltest.hn

– Daraufhin kommt per Mail ein QR-Code.

– Den QR-Code beim Testen vorzeigen.

– Nach 15 Minuten kommt per Email das Testergebnis.

Bitte beachten: Kein Shuttleservice

Aufgrund der zuletzt geringen Nachfrage wird es keinen Shuttleservice vom Freibad Gesundbrunnen mehr geben.

Musikact in der Pause

In der Pause tritt mit Mel Kay eine Sängerin auf, die seit vielen Jahren erfolgreich mit Ihrer Band The Music und Ihrem Duo auf Tour ist. Neben eigenen Songs singt Mel Kay auch viele Coversongs aus den Bereichen Blues bis Pop. Am Samstag wird sie solo zwei Songs auf der Matte performen.