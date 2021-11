RED DEVILS Heilbronn: Erst auswärts, dann »Kampf des Jahres« gegen Mainz

»Die Karten werden wieder neu gemischt« – RED DEVILS Headcoach Patric Nuding weiß genau, dass der Rückrundenstart in der Ringer-Bundesliga viele Überraschungen mit sich bringen kann, da in allen Gewichtsklassen ein Stilartenwechsel erfolgt und bei den Teams zum Großteil ganz andere Athleten zum Einsatz kommen als noch in der Vorrunde.

Deshalb werden die RED DEVILS am Samstag auch in Vollbesetzung nach Bad Kreuznach fahren, wo um 19.30 Uhr die Wrestling Tigers Rhein-Nahe auf den Deutschen Mannschafts-Vizemeister von 2019 warten. Nuding warnt vor allem vor den bärenstarken ausländischen Ringern im Trikot der Tigers, wobei er auch gleich klarstellt: »Natürlich wollen wir den Start in die Rückrunde erfolgreich gestalten und die Punkte aus Bad Kreuznach mit nach Hause nehmen.«

Nicht mal 24 Stunden später, am Sonntag um 16.30 Uhr (bitte beachten, der Kampf wurde von 15.00 Uhr auf 16.30 Uhr verlegt), empfangen die RED DEVILS zum »Kampf des Jahres« den ASV Mainz 88 in der Römerhalle. Betrachtet man rein den Tabellenstand, so verspricht der Kampf Erster gegen Vierter nicht unbedingt ein Duell der internationalen Spitzenklasse, doch der Schein trügt, wie Patric Nuding erklärt: »Mainz ist nur deshalb Vierter, weil sie an den ersten drei Kampftagen nicht auf alle Sportler zugreifen konnten, da diese auf Turnieren für ihre Länder im Einsatz waren. Deshalb gab es am Anfang drei Niederlagen, darunter ein 9:19 gegen uns. In den letzten drei Kämpfen waren sie dann aber komplett und haben so abgeliefert, wie es alle von ihnen erwartet haben. Zudem ist der ASV fast schon traditionell in der Rückrunde stärker als in der Vorrunde, weshalb das am Sonntag eine unglaublich schwere Aufgabe für uns werden wird.«

Probates Mittel gegen die wieder erstarkten Rheinhessen soll, mit lautstarker Unterstützung durch die Fans, eine geschlossene Mannschaftsleistung sein, mit der die RED DEVILS »einen geilen Kampf abliefern« wollen.

11:18, 14:12, 15:10, 18:12 – die Heimkämpfe gegen Mainz seit dem Bundesliga-Aufstieg 2017 hatten es immer in sich und waren spannend bis zum letzten Fight. Dabei ist vor allem das letzte Duell im Viertelfinale 2019/20 in Erinnerung geblieben, da die Mainzer damals nur durch einen nachträglichen Protest ins Halbfinale eingezogen waren, was für die RED DEVILS das vorzeitige Saisonende bedeutet hatte. Allein schon deshalb wird am Sonntag eine besondere Spannung in der Luft liegen…

Bereits um 14 Uhr startet am Sonntag der Vorkampf der zweiten Mannschaft, die im Landesliga-Derby den VfL Obereisesheim empfängt. Im Duell Zweiter gegen Fünfter wollen die RED DEVILS II den Verfolger weiter auf Distanz halten und den Vorsprung von einem auf drei Punkte ausbauen.

Erstmals in dieser Saison werden in der Halbzeitpause wieder die Cheerleader der Salt Crystals Heilbronn auftreten. Mit einer kleinen Pausenshow werden sie die Fans auf die zweite Halbzeit einstimmen.

Tickets für den Heimkampf gegen Mainz gibt es im Online-Verkauf unter https://diginights.com/event/2021-11-14-bundesliga-ringen-red-devils-heilbronn-gegen-asv-mainz-88-roemerhalle-1

Bitte beachten: Der RED DEVILS dürfen am Sonntag nur Personen in die Halle lassen, die geimpft oder getestet sind bzw. einen negativen PCR-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden alt ist.