Play Off Viertelfinale am 23.12. vs. KSC Hösbach

Am letzten Kampftag der regulären BIRTAT-Bundesliga-Runde am 16.12. fand im Anschluss an das Bekanntwerden des für die möglichen Paarungen relevanten Ergebnisses aus Köllerbach in Schorndorf die Auslosung der Play-Off-Begegnungen statt.

Für die RED DEVILS, die nach einer ungeschlagenen Hinrunde eine durchwachsenere Rückrunde verbucht hatten geht es im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft gegen den KSC Germania Hösbach, der die Tabelle der Bundesliga Gruppe Ost als 4. abgeschlossen hat. Der Hinkampf findet somit am 23.12. um 19:30 Uhr in der Römerhalle in Heilbronn-Neckargartach statt, bevor die RED DEVILS am 30.12. zum Rückkampf an den Bayerischen Untermain reisen werden.

Auf dem Papier hat es die Losfee sicherlich nicht ganz schlecht mit den Heilbronnern gemeint, wobei sich die Kaderplanung um die Weihnachtszeit wie auch zwischen den Jahren aufgrund von Krankheiten, Verletzungen und der ausländischen Sportler als herausfordernd herausstellt.

Wie der Turnierbaum, den die Auslosung ergeben hat zeigt, würde in einem möglichen Viertelfinale mit Burghausen oder Schorndorf ein echter „Brocken“ auf die RED DEVILS warten.

Tickets sind wie gewohnt bereits online über Diginights.com erhältlich.