RED DEVILS wollen das Unmögliche möglich machen

Einmal mehr heißt es für die RED DEVILS Heilbronn am Samstag (19.30 Uhr) „do or die“, wenn der SV Wacker Burghausen zum zweiten Playoff-Halbfinale in der Römerhalle gastiert. „Do“ steht dabei nach der 9:17-Niederlage im Hinkampf für einen Sieg mit neun Punkten Abstand und den Vormarsch ins Finale, „die“ für alles weniger und das Ende der Saison 2021/22. Selbst bei einem Acht-Punkte-Vorsprung läge der Vorteil bei den Gästen, haben sie doch einen Schultersieg vorgelegt, der bei einem Gleichstand nach Hin- und Rückkampf entscheidend sein könnte.

Einen Acht-Punkte-Rückstand gegen den Serienmeister der letzten Jahre wettmachen – ein Ding der Unmöglichkeit? „Im Sport ist nichts unmöglich“, weiß RED DEVILS-Headcoach Patric Nuding. „Wir haben in der ersten Hälfte des Hinkampfes gesehen, wie schnell eigentlich klar scheinende Dinge plötzlich in die andere Richtung laufen können. Das kann am Samstag auch auf der anderen Seite so passieren, und mit dem Publikum im Rücken sind wir plötzlich wieder dran. Wir werden in jedem Fall unsere bestmögliche Leistung abrufen und hochkonzentriert und voller Energie auf die Matte gehen.“

Natürlich ist man auf Seiten der RED DEVILS realistisch genug, um die Ausgangslage richtig einzuschätzen. Man möchte vor den eigenen Fans aber nochmal alles in die Waagschale werfen, um das Unmögliche noch möglich zu machen. Sollte dies nicht gelingen, würde der Samstag dennoch Historisches bieten – nämlich den letzten Kampf in der Karriere des dreifachen Weltmeisters und Olympiadritten Frank Stäbler.

VORVERKAUF:

Noch gibt es einige wenige Restkarten im Onlineverkauf unter https://diginights.com/admin/ticket/2022-02-12-playoff-halbfinale-red-devils-heilbronn-vs-sv-wacker-burghausen-roemerhalle/stats. Für diejenigen, die noch keine Tickets haben, findet zudem am Freitag von 17 bis 20 Uhr im Foyer der Römerhalle nochmal ein Vorverkauf statt, bei dem die Fans persönlich vor Ort ihre Eintrittskarten kaufen können. Insgesamt sind in der Römerhalle nur 500 Zuschauer erlaubt.

2G:

Entsprechend der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt zur Römerhalle. Tests werden zum Einlass nicht mehr benötigt. Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 17 Jahre müssen ihren Schülerausweis vorlegen. In der Halle herrscht für alle Personen ab 18 Jahren FFP2-Maskenpflicht.