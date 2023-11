Spannender Kampfabend bringt erste Saisonniederlage

Die RED DEVILS Heilbronn unterliegen zum Rückrundenstart gegen den neuen Spitzenreiter und deutschen Mannschaftsmeister ASV Mainz. Nach sechs Siegen in Folge kassierten die Heilbronner ihre erste Saisonniederlage. In eine hoch emotionelle Angelegenheit entwickelte sich der Kampf in der Neckargartacher Römerhalle ab der zweiten Hälfte. Vor rund 300 Zuschauern unterlagen die Roten Teufel dem Meister mit 12:16. Diese Niederlage und den Sturz von Tabellenplatz eins haben die Heilbronner selbst zu verantworten.

„Rein vom Papier hätten wir als Sieger von der Matte gehen müssen, dass ist bitter“, erzählte Cheftrainer Adam Juretzko

Schon im ersten Kampf deutete sich an, dass man sich auf den bisher spannendsten Heimkampf der Saison freuen konnte. Im 57kg unterlag Dovudzhon Toshev bei seinem Saisoneinstand im griechisch-römischen Stil dem Mainzer Europameister diesen Jahres Adem Burak Uzun mit 6:9. Auch das war einer der Schlüsselduelle gewesen, die es zu gewinnen galt. Uzun konnte den Kampf erst in der zweiten Hälfte für sich drehen.

Erstmals in dieser Saison musste Griechisch-Römisch Spezialist Eduard Popp im ungewohnten Freistil ran. Gegen Giorgi Meshvildishvil Ditter der Europameisterschaften 2023 hielt Popp den Kampf bis kurz vor Schluss 1:2 knapp und gab so nur 2 Mannschaftszähler für sein Team ab.

Somit lagen die Heilbronner 0:4 hinten, ehe Recep Topal zum 4:4 ausglich. Der ehemalige Mainzer Etka Sever unterlag 0:2 zum 4:5 in der Teamwertung. Abdolmohammad Papi sorgte technisch überlegen für die 8:5-Pausenführung der RED DEVILS.

Nach der Pause kam erstmals diese Saison Taimuraz Friev zum Einsatz und siegte überhöht und baute auf 12:5 aus. Das ließ das Heilbronner Lager auf einen Mannschafts Sieg hoffen. Doch dann wendete sich das Blatt rasant. Die Niederlagen von Ramazanov, Juretzko und Mosebach führten zum 12:12 unentschieden.

Im letzten Kampf kam Genzhe Genzheev gegen den internationalen Top-Ringer Murad Kuramagomedov zum Einsatz und gab vier Punkte an Mainz ab. Somit war der Endstand mit der 12:16 Niederlage besiegelt.

„Wir wussten, was heute auf uns zukommt. Die Niederlage tut unheimlich weh. Wir sind auf dem Boden der Tatsachen gelandet und müssen in der Rückrunde alle weiteren Kämpfe gewinnen.“ sagte RED DEVILS Cheftrainer Adam Juretzko. „Unsere Mannschaft hat ihre Schlüsselkämpfe im entscheidenden Moment abgegeben und somit zurecht verloren.“ sagte Eduard Popp

Im Auswärtskampf unterlag die zweite Mannschaft der RED DEVILS im Landesliga-Derby gegen den KSV Aalen 05 mit 27:5.

Für die RED DEVILS geht es nun am kommenden Samstag um 19:30Uhr in der Römerhalle gegen den KSV Köllerbach weiter. Im Vorkampf ist unsere zweite Mannschaft um 17:30Uhr gegen die SG Weilimdorf II im Einsatz.