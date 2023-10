Vorbericht: 3. Auswärtskampf in Witten

Cheftrainer Adam Juretzko und seine RED DEVILS Heilbronn reisen am Samstag, den 14.10.2023 (Kampfbeginn: 19:30 Uhr) zum KSV Witten 07 nach Nordrhein-Westfalen. Eine ganz besondere Begegnung für Adam Juretzko, da es für den Heilbronner Coach fast schon ein „Heimkampf“ ist. Für den KSV Witten 07 kämpfte Juretzko in den Jahren 1988-2000, 2006-2008 und 2018-2020. Er wohnt und lebt weiterhin in der Nähe seines Heimatvereins und freut sich besonders auf die Begegnung.

Der KSV Witten 07 verloren bisher ihre drei Bundesliga Begegnungen in dieser Saison und stehen somit auf dem letzten Tabellenplatz. Die RED DEVILS hingegen auf dem 1. Platz. Nichts desto trotz ist für die Heilbronner in Witten höchste Achtung geboten. Die RED DEVILS haben schon die ein oder andere Partie in Witten überraschend verloren. 2018 mit 13:14 und 2021 mit 11:21. Dies wollen die RED DEVILS am Samstag verhindern und werden deshalb alles in die Waagschale werfen, um nichts dem Zufall zu überlassen und somit weitere zwei Punkte nach Heilbronn mitzunehmen.

Die 2. Mannschaft bestreitet am Samstag, den 14.10.2023 (Kampfbeginn: 19:30 Uhr) einen Auswärtskampf gegen die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot. Die zweite Mannschaft würde sich über zahlreiche Unterstützung um die Ecke in Schwäbisch-Hall freuen!