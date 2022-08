hummel volleyball cup in der SCHARRena

Die Saison 2022/23 im Hallenvolleyball nimmt langsam wieder Fahrt auf. Die meisten Teams treffen sich im August zum Trainingsauftakt, bevor dann Ende Oktober nach der WM die neue Saison in den Bundesligen beginnt.

Vorher gibt es schon im September einen sportlichen Leckerbissen. Erstmals findet in der SCHARRena Stuttgart der „hummel volleyball cup“ statt. Neben dem gastgebenden Verein und Doublesieger 2022, Allianz MTV Stuttgart, treten das hummel Team von NawaRo Straubing an und die Stuttgarterinnen begrüßen aus Frankreich das hummel-Team von Neptunes de Nantes Volley-Ball (VB Nantes).

Fans werden am Samstag, 24. September 2022 in der SCHARRena drei spannende Spiele geboten, bei dem die Teams erstmals in neuer Formation aufeinander treffen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zusammen mit unserem und dem Ausrüster von Nantes und Straubing, hummel, dieses erstklassige Turnier in Stuttgart austragen können. Es zeigt ein erstes Kräftemessen nach einer langen Pause und verspricht endlich wieder Emotionen, Leidenschaft und Volleyball pur in der SCHARRena“ freut sich Stuttgarts Geschäftsführer Aurel Irion.

Das Team von NawaRo Straubing ist seit einigen Jahren ein fester Bestandteil der ersten Bundesliga und war zuletzt auch das Sprungbrett vieler junger Spielerinnen, auch aus dem Stuttgarter Nachwuchs, wie z.B. Marie Hänle. In der Saison 22/23 geht Straubing mit dem neuen Cheftrainer Łukasz Przybylak an den Start, der zuletzt die zweite Mannschaft der Roten Raben Vilsbiburg betreut hat.

Les Neptunes de Nantes aus dem Westen Frankreichs spielt seit Jahren um die ersten Plätze der französischen Liga A mit und wurde zweimal Vizemeister sowie dreimal Vize-Pokalsieger. In der neuen Saison 22/23 spielt das Team von Chef-Trainer Cyril Ong auch im europäischen Challenge Cup. Im Kader von Nantes ist Mittelblockerin Martina Samadan, die in der neuen Saison bei den Neptunes spielt und 2019/20 zum Stuttgarter Kader gehörte. In der vergangenen Spielzeit trafen wir auf Samadan im Halbfinale des CEV Cup mit ihrem damaligen Team von Mladost Zagreb aus Kroatien.

Folgender Spielplan ist am Samstag, 24. September 2022 vorgesehen:

12:00 Uhr Einlass

13:00 Uhr Allianz MTV Stuttgart – Les Neptunes de Nantes

15:30 Uhr Les Neptunes de Nantes – NawaRo Straubing

18:00 Uhr Allianz MTV Stuttgart – NawaRo Straubing

Für Speis und Trank durch unseren Caterer Michael Schmücker ist gesorgt, auch der Fanshop in der SCHARRena hat geöffnet.

Tickets gibt es exklusiv im Vorverkauf bei Easy Ticket Service unter www.allianz-mtv-tickets.de – Besitzer einer Allianz MTV Stuttgart Dauerkarte 22/23 erhalten den ermäßigten Eintrittspreis.

Aktuelle Infos zum Doublesieger Allianz MTV Stuttgart gibt´s unter www.stuttgarts-schoenster-sport.de