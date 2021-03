Saisonendspurt für Allianz MTV

Für Stuttgarts schönsten Sport steht der Endspurt in der Hauptrunde der Volleyball Bundesliga an. Der März endet nicht nur mit den ersten Viertelfinalspielen der Play-Offs, sondern steht ganz im Zeichen des Kampfes um die beste Ausgangsposition für die entscheidende Saisonphase. Dabei wartet auf die Stuttgarterinnen mit dem SSC Palmberg Schwerin noch eine denkbar schwere Abschlussprüfung im letzten Saisonspiel.

Das Team von Trainer Tore Aleksandersen ist nach einem sehr guten Start ins Jahr, schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Schon in der Bundesliga zeigte sich nach den beiden 0:3 Auswärtsniederlage in Straubing und Potsdam, dass sich das Team rund um Superstar Krytal Rivers auch in der Bundesliga nicht zurücklehnen darf.

Gerade die Spitze der Bundesliga rund um den wiedererstarkten Erzrivalen Dresden, die Serienmeister aus Schwerin und die immer gefährlichen Potsdammerinnen sind in dieser Saison alle auf Augenhöhe. Umso wichtiger wird es für Stuttgarts schönsten Sport sein, sich schon in der Hauptrunde eine möglichst aussichtsreiche Ausgangslage für die Play-Offs zu sichern. Mit zwei Heimspielen gegen den VC Wiesbaden und die bärenstarken Schwerinnerinen stehen die Chancen für den Allianz MTV eigentlich sehr gut. Zuhause in der SCHARRena ist das Team in dieser Saison schließlich noch unbesiegt. Aber auch mit einer guten Ausgangsposition ist noch nichts gewonnen. Schließlich hat Stuttgarts schönster Sport in dieser Saison schon gegen Straubing und Suhl Niederlagen einstecken müssen, die beide sehr gute Aussichten auf einen Einzug in die K.O.-Runde haben.

Besonders wichtig für den Erfolg der Stuttgarterinnen wird in dieser Saison die Achse aus Juliët Lohuis, die für die meisten Aufschlags- und Blockpunkte der Stuttgarterinnen sorgt und Liga-Topscorerin Krystal Rivers sein. Für Trainer Tore Alexandersen zählen aber natürlich auch die richtige Einstellung auf dem Platz. Der Norweger ist ein Fan klarer Worte. Für die Play-Offs lautet seine Devise: »Ich will mehr Feuer sehen«.

Der DVV Play-off-Modus

Die Play-offs der Volleyball Bundesliga, werden von Ende März bis Ende April ausgetragen.

Die besten acht Mannschaften der Hauptrunde sind qualifiziert. Das Viertelfinale und Halbfinale werden im Modus »best of three« gespielt - der erste Sieger von zwei Partien gewinnt. Die Spielpaarungen für das Halbfinale ergeben sich aus den Platzierungen nach der Hauptrunde. Der höchstplatzierte Gewinner trifft auf den niedrigstplatzierten Gewinner eines Viertelfinales. Der bestplatzierte Sieger eines K.O.-Spiels trifft zunächst in einem Heimspiel auf die nach der Hauptrunde am schlechtesten platzierte Mannschaft. Das Finale wird im Modus »best of five« gespielt – drei Matchsiege sind zur Entscheidung erforderlich. Der Sieger ist Deutscher Meister. alh

Alle Infos und Termine unter:

www.stuttgarts-schoenster-sport.de