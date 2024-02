Barock Volleys im Schlussspurt im Aufstiegsjahr

Die Barock Volleys aus Ludwigsburg spielen seit dieser Saison in der zweiten Bundesliga. Nach etwas mehr als der Hälfte der aktuellen Saison, dürfen die Aufstiege der Damen und Herren Mannschaft als voller Erfolg gewertet werden. Der Klub aus der Barockstadt hat in dieser Saison eindrucksvoll viele neue Herausforderungen, den Volleyball zu professionalisieren, gemeistert und kann sich über großen Zuspruch freuen. So konnte etwa die Gesamt-Zuschauerzahl in diesem Jahr verdoppelt werden. Die Spiele der Barock Volley Ladies verfolgten in dieser Saison sogar die drittmeisten Zuschauer in der Liga. Das zeigt das die Volleyballbegeisterung vollends in Ludwigsburg angekommen ist. Neben einer Markenstärkung, durch die Erhöhung des Bekanntheitsgrad der Barock Volleys, profitieren auch die 2. und 3. Mannschaften von guten Spielern und den höheren Spielklassen. Denn gerade sie sollen in Zukunft ein wichtiges Sprungbrett für die Integration von Spielern aus der eigenen Jugend in die Top-Mannschaften sein. Schon in dieser Saison konnten einige Talente ihr Können in der zweiten Bundesliga eindrucksvoll auf das Parkett bringen. Sportlich ist das erste Jahr für beide Mannschaften sehr herausfordernd. Die beide Teams haben zwar gezeigt, dass sie auch mit den Großen der Liga mithalten und sie schlagen können. Allerdings fehlt noch die Konstanz in den Leistungen. Während die Damen vier Heimspieltage vor dem Saisonende auf einem sehr guten Weg zum Klassenerhalt sind, muss die Herrenmannschaft noch um den Ligaverbleib zittern und freut sich über jede Unterstützung in der Innenstadtsporthalle. Bei den Barock Volleys blickt man sehr positiv in die Zukunft und die Planung für die nächsten Saison sind schon im vollen Gange, dazu gehört der Ausbau der Sponsoren und Gespräche mit neuen Partnern wie z.B. dem neuen Medienpartner MORITZ.

alle Infos und Termine: barock-volleys.de