Barock Volleys Ludwigsburg treffen auf Delitzsch und Vilsbiburg

Am Wochenende 27./28.01.24 ist es wieder so weit: Die Volleyballer der BAROCK VOLLEYS MTV LUDWIGSBURG empfangen am Samstag in der 2. Bundesliga Süd um 19 Uhr den GSVE Delitzsch zum Abstiegskampf-Kracher.

Tagsdarauf treffen die BAROCK LADIES um 15 Uhr ebenfalls in der 2. Bundesliga auf den Tabellenzweiten, die Roten Raben Vilsbiburg II.

× Erweitern Foto: Rohdiamant Max Krause

In der Innenstadtsporthalle können sich alle Zuschauer nicht nur auf packende Spiele freuen, sondern auch auf die Currywurst (am Samstag), Crepes am Sonntag und diverse Getränke.

Die Mannschaft lädt alle dazu ein vorbei zu kommen und hofft auf viel Unterstützung.

MORITZ verlost für die Partien der Damen und Herren jeweils 5x2 Tickets.