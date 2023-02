Mit neuem Design startet das 16. JazzArtFestival Schwäbisch Hall am 29. März bis zum 2. April 2023. Das Veranstalter-Quartett bestehend aus Jazzclub, Goethe-Institut, Konzertkreis,Triangel und Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall präsentiert ein buntes Programm mit neun Konzerten. Für alle Jazz-Begeisterten gibt es in derTourist Information denFestivalpass, mit diesem können alle neun Konzerte zum Sonderpreis besucht werden.

Die Musikerinnen und Musiker kommen aus der Schweiz, aus Norwegen, Ägypten, Kanada sowie der Ukraine, Deutschland und natürlich aus dem »Ländle«. Das Festival wird am Mittwoch, 29. März von Oberbürgermeister Daniel Bullinger eröffnet. Die »Grande Dame« des deutschen Jazzgesangs, Uschi Brüning und Pianist Stephan König garantieren in der schönen Hospitalkirche einen Auftaktabend voller Emotionen mit ihrem Programm »Herzenslieder«.

Der Donnerstagabend startet mit melodiebetontem Jazz der jungen Schlagzeugerin Lisa Wilhelm und ihrem Quartett. Im Anschluss präsentiert das Schweizer Quintett »Pilgrim« des Saxophonisten Christoph Irniger sein brandneues Album »Ghost Cat«. Auch am Freitag zeigen zwei Konzerte die Vielseitigkeit des Jazz: Das norwegische Helge Lien Trio eröffnet den Abend mit exzellenter Improvisationskunst. Im Anschluss betritt Oriental Spirits meet Jazz die Bühne: arabische Musiktradition trifft auf zeitgenössischen Jazz. Präsentiert werden beide Konzerte vom Konzertkreis Triangel. Trompeter Sebastian Studnitzky und der ukrainische Pianist Andrii Pokaz musizieren zusammen am 1. April, präsentiert vom Goethe-Institut. Danach gehört die Bühne starken Jazzpersönlichkeiten aus Baden-Württemberg: Pianist Patrick Bebelaar sowie die Saxophonisten Frank Kroll und Christoph Beck. Gitarrist Hub Hildenbrand spielt am 2. April bei einer Matinee in der Kunsthalle Würth. Seine Lieder sind von Traditionen des Orients, der Klassik und dem amerikanischen Jazz inspiriert. Abends steht zum Festivalabschluss die kanadische Sängerin Ann Vriend mit Neo-Soul und Singer-Songwriter-Pop auf der Bühne der Hospitalkirche. Hub Hildenbrand spielt in der Kunsthalle Würth (Lange Straße 35). Alle anderen Konzerte finden in der Hospitalkirche statt. Das Rahmenprogramm JazzArtPlus kann sich sehen lassen: Beim Jazzprojekt Upbeat Hohenlohe steht die Band Morley mit dem Chor des Erasmus-Widmann-Gymnasiums am 18. März in der Hospitalkirche auf der Bühne – eine Kooperation mit dem Hohenloher Kultursommer. Mit der Ausstellung »Rückblick Landesjazzfestival 2022« wird an das erfolgreiche Festival in Schwäbisch Hall erinnert. Die Vernissage ist am 21. März im Goethe-Institut Schwäbisch Hall. Am 24. März wird im Kino im Schafstall der Film »BB-King: The Life of Riley« gezeigt.

Helge Lien Trio/ Foto: CF Wesenberg

16. JazzArtFestival Schwäbisch Hall, Mi. 29. März bis So. 2. April, Schwäbisch Hall

Mehr Infos unter: www.jazzart-hall.de