32. Aalener Jazzfest

An fünf Tagen bietet das Aalener Jazzfest virtuose und grrovige Live-Acts von Künstlern aus den verschiedesten Jazz-Genres. Bereits zum 32. Mal wird im November das Jazzfest in Aalen stattfinden und die Stadthalle Aalen zum Treffpunkt von Liebhabern guter Live-Musik machen. Die Kulturinitiative Kunterbunt e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, dass das Jazzfest keine bloße Aneinanderreihung von Konzerten hochkarätiger Künstler ist, sondern möchte die Liebe zur Musik vermitteln. Über fünf Tage werden Musikerinnen und Musikern aus Jazz und verwandten musikalischen Genres das Programm gestalten und Aalen im Takt halten. Der Trägerverein hat es geschafft, dass das Aalener Jazzfest zu den fünf größten Festivals in Deutschlands herangewachsen ist und mit seinem Renomme erstklassige Musiker anzieht. Bereits am Eröffnungstag wird hochkarätig gestartet mit Nils Wülker, einem der erfolgreichsten Jazztrompeter- und Komponisten in Europa, der gemeinsam mit Arne Jansen das instrumentale Jazzalbum »Closer« auf den Markt gebracht hat. Ebenfalls am 8. November gibt sich Dominic Miller mit seiner Band die Ehre. Der Gitarrist ist weithin bekannt als Stings treuer Side-Kick, aber auch als erfolgreicher Solo-Künstler unterwegs. Auf seinem aktuellen Album »Vagabond« hat er eine faszinierende Klangmischung aus Jazz, Pop, akustischem Folk, zeitgenössischer Klassik und Latin geschaffen. Am Freitag, 10. November dürfen sich die Aaalener auf alternativen Jazz mit Neo-Soul-Elementen von Nachwuchskünstler Michael Mayo freuen bevor Klassik und Jazz bei Markus Becker und Lutz Krajenski auf virtuose Weise aufeinander treffen. , Am 11. November werden gleich fünf Acts auf der Aalener Bühne stehen: Der Jazzpianist Matthew Whittaker wird zeitgenössischem Jazz auf dem Keyboard jamen, die ehemalige Saxophonistin von Prince, Candy Duffer, für funky Töne sorgen. Aus Budapest wird das Jazz-Hip-Hop-Fusion-Trio Jazzbois anreisen, das mit seinerpsychedelisch angehauchten Fusion, die Knochen von Jazz-Meistern und Beat-Liebhabern gleichermaßen erschütterte. Cory Henry und seine Band wurden bereits zweimal für einen Grammy in der Kategorie “Best Progressive R&B Album” nominiert und sicherlich auch das Aalener Publikum begeistern. Der Jazzsänger José James wird die Songs der großen Neo-Soul-Sängerin Erykah Badu interpretieren und dabei seinem Ruf gerecht werden, das er die Grenzen zwischen traditionellem und zeitgenössischem Jazz, Hip-Hop, Soul, Funk, Pop und Rock kunstvoll verwischt.

Aalener Jazzfest

Mi. 8. November bis So. 12. November,

Stadthalle Aalen

www.aalener-jazzfest.de