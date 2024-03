4. Kesselfestival auf dem Wasen

Das Kessel Festival, das in der Stuttgarter Kultur- und Musikszene fest etabliert ist, hat sich in den letzten Jahren zu einem der bedeutendsten, kulturellen Events in unserer Stadt entwickelt. Zuletzt lockte das Festival 65.000 Musik-, Kunst- & Sportliebhaber aus Stuttgart und der Region auf den Cannstatter Wasen und setzte damit neue Maßstäbe. Die vierte Ausgabe des Kessel Festivals wird den Cannstatter Wasen etwas früher als sonst in eine bunte Oase für Jedermann verwandeln: am 31. Mai und 1. Juni. Das umfassende Programm des Kessel Festivals bietet abseits der Stuttgarter Hochkultur eine vielseitige Plattform für die gesamte Region. Neben nationalen und internationalen Topstars der Musikszene auf der Haupt- und Palastzeltbühne, jungen, aufstrebenden Musiker auf der Newcomerbühne und DJs unterschiedlicher Genres, laden namhafte Sportvereine, der Stuttgarter Comedy Clash und zahlreiche Funsport Attraktionen zum Mitmachen und Zuschauen ein. Der integrierte Übermorgen Markt präsentiert Nachhaltigkeit zum Anfassen und das große, interaktive Kinder- und Familienprogramm rundet das Kessel Festival zu etwas Besonderem für Besucher jeglichen Alters ab.

Auf der Hauptbühne begeistern an den beiden Festivaltagen musikalische Top Acts unterschiedlicher Genres bis zu 70.000 Menschen. Zum Festivalauftakt am Freitag gibt es ein hochkarätiges Programm. Los geht es mit dem Newcomer Band Contest Gewinner des vergangenen Jahres Vincent Varus, der mit seinem einzigartigen Mix aus englischem Pop, Funk-Einflüssen und besonderer Stimme neue musikalische Maßstäbe setzt. Anschließend sorgt das ClockClock Trio mit energiegeladenen Sounds für ganz besondere Momente auf dem Wasen. Weiter geht es mit Bukahara, der vielleicht größten unbekannten Band Deutschlands, die Musik als ein großes, weites Feld begreifen, eine Art Abenteuerspielplatz und eben nicht so ohne Weiteres in irgendwelche Industrie- oder Genreschubladen einzuordnen sind. Den Abschluss des erste Festival-Tages macht Cro. Der King of Raop ist mehr als motiviert für sein großes Heimspiel. Auch der Samstag hat viel zu bieten. In den Tag startet Loi, die mit ihrer groovigen Musik für guten Laune sorgt. Weiter geht es mit dem Chemnitzer Duo Blond, das »Las Vegas Glamour« auf ganz eigene Art interpretiert. Mit Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys folgt die Live-Band der Stunde. Sie feiern eine heiligen Messen des Italo-Schlagers auf der großen Open Air Bühne. Mit Provinz folgt ihnen ein Vierer-Gespann aus Süddeutschland nach, dessen mitreißendes Soundkonstrukt jedes Festival zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Der große Abschluss des Festivals ist Shirin David vorbehalten. Sie hat sich innerhalb kürzester Zeit als Ikone des zeitgenössischen Raps etabliert.

Expand Foto: Universal Music

