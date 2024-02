6. Giengener Gitarrenfestival

Nach dreimal spricht man von einer Tradition. Das Giengener Gitarrenfestival findet nun zum sechsten Mal statt, ist also schon eine Institution. Die Giegener dürfen sich auf Gitarrenworkshops, Gitarrenbauer, Notenaustellungen und ein mitreißendes Programm der akustischen Gitarre mit Künstlern aus Kanada, Deutschland und Österreich freuen. Die Organisatorin und künstlerische Leiterin des Giengener Gitarrenfestivals Jule Malischke hat für die drei Festival-Tage ein Programm zusammengestellt, das sich sehen lassen kann. Malischke ist Dozentin an der Carl Maria von Weber Musikhochschule Dresden und selbst virtuose Gitarristin, Sängerin und Songwriterin. Das Wochenende im Zeichen der Gitarre startet mit Stefan Brixel und Doris Witowski, einem Instrumentalduo aus akustischer Gitarre und Violine, das Einflüsse aus klassischer Musik über Folk und jazzige Elemente bis hin zu zeitgenössischem Fingerstyle im Repertoire hat. Das Duo schafft es so Tradition und Innovation zu verbinden. Am gleichen Abend wird der Kanadier Don Ross, der seinen Stil selbst als »Heavy Wood!« bezeichnet, und international als führender Innovator des Fingerstyle renommiert ist, auftreten. Auch Organisatorin Juli Malischke wird sich am Eröffnungsabend die Ehre geben und im Duokonzert mit Ross mit gemeinsamen Arrangements, aber auch eigenen Songs begeistern. Der Samstag startet mit Axel Nagel mit der akustischen Gitarre und seiner souligen Stimme. Nagel bewegt sich zwischen den Genres Folk, Soul und bluesigem Americana und gewann 2019 den deutschen Rock und Pop Preis in der Kategorie Singer/Songwriter. Der Österreicher Martin Moros bietet danach beherztes Gitarrenspiel, eindringlichen Gesang, humorige Conferencen und launige Kommentare. Constanze Friend und Thomas Fellow bilden das Duo »Friend ‘n Fellow« und begeistern zum Abschluss mit einer Mischung aus Blues, Jazz, Country und Soul, aber vor allem mit ihrer Spielfreude.

Das Programm

Fr. 1. März,

Stefan Brixel & Doris Witowski Don Ross & Jule Malischke

Sa. 2. März

Axel Nagel,

Martin Moro,

Friend ‘n Fellow,

Beginn jeweils 20 Uhr

Gitarren- und Notenausstellung

Gitarrenworkshops Sa. und So. ab 10 Uhr

6. Giengener Gitarrenfestival

Fr. 1. bis So. 3. März, Bürgerhaus Schranne, Giengen an der Brenz,

www.julemalischke.de