Die besten Musikerinnen und Musiker der Musikschulen aus Baden-Württemberg haben sich für eine Teilnahme beim 60. Landeswettbewerb Jugend musiziert qualifiziert, dieser findet vom 22. bis 26. März statt, während dieser Zeit werden sich die jungen Talente in Künzelsau miteinander messen. »Wir freuen uns, dass die jungen Musikerinnen und Musiker des Jubiläumswettbewerbs in Künzelsau zu Gast sein werden«, so Bürgermeister Stefan Neumann. Knapp 1.700 junge Musikerinnen und Musiker werden am Wettbewerb teilnehmen und mit ihren Familien und Lehrerinnen und Lehrern an einem oder mehreren Wettbewerbstagen zu Gast in Künzelsau sein. Die Wertungsspiele sind öffentlich und können ohne Voranmeldung besucht werden. Am Samstag, 25. März 2023 findet im Carmen Würth Forum das Preisträgerkonzert statt – mit freundlicher Unterstützung der Adolf Würth GmbH & Co. KG. Dort werden die Besten der Besten aus Baden-Württemberg mit ihrem musikalischen Können die große Bandbreite des Wettbewerbs zeigen. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass in das Carmen Würth Forum ist um 18.30 Uhr, in den Saal um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Tabak Brückbauer in Künzelsau oder können bei der Stadtverwaltung Künzelsau, Renate Kilb, 07940 129-121 oder

renate.kilb@kuenzelsau.de reserviert werden. Mehr Infos rund um den Landeswettbewerb Jugend musiziert sind zu finden auf der Homepage www.jumu.lmr-bw.de. wol

60. Landeswettbewerb Jugend musiziert: Preisträgerkonzert, Sa. 25. März, 19.30 Uhr

Carmen Würth Forum, Künzelsau, www.kuenzelsau.de