Theater "Acht Frauen und ein Tod" in Göppingen

In der Kriminalkomödie von Robert Thomas werden die Besucher in die 50er Jahre zurückgeführt und finden sich mitten in Frankreich in einer einsamen Villa wieder. Acht Frauen und ein Mann verbringen dort ihre Zeit, bis es zu einem skandalösen Zwischenfall kommt. Der Mann stirbt, er wurde erstochen. Wer ist der Täter? Oder die Täterin? Acht Frauen, acht Alibis, acht Motive. Abgeschnitten von der Außenwelt aufgrund meterhohen Schneemauern und durchtrennten Telefonkabeln, versuchen sowohl die acht Frauen als auch die mitfiebernden Besucher, das immer größer werdende Lügennetz zu entwirren. Wer einer erfrischenden Mischung aus Krimi, Psychodrama und Komödie sowie einer überraschenden Volte zum Ende nicht widerstehen kann, ist hier genau richtig. Verkörpert wird das Stück durch theaterlust München, untermalt mit Musik des Theaterkomponisten Franz Wittenbrink.

Acht Frauen, Fr. 5. Mai, 20 Uhr, Stadthalle Göppingen

www.goeppingen.de