ADAC Württemberg Historic 2024

Rund 120 historische Fahrzeuge werden am 10. und 11. Mai in den Regionen Mittlerer Neckar, Filstal und Schwäbische Alb zu bewundern sein, wenn die ADAC Württemberg Historic ihre diesjährige Rallye veranstaltet. Nicht nur für das Fahrerfeld ist die Rallye in jährlich wechselnden Regionen, ein Highlight im Kalender, Zaungäste dürfen sich über die historischen Automobile freuen. Die ADAC Württemberg Historic blickt auf eine lange Tradition zurück Dreh und Angelpunkt der Rally mit einer Gesamtstrecke von 400 Kilometern ist die Buntweberei in Eislingen an der Fils. Die Teilnehmer der Rallye werden bei der Touristischen Ausfahrt Geschicklichkeits- und Teamaufgaben absolvieren oder sich bei der Sportlichen Ausfahrt Gleichmäßigkeitsprüfungen unterziehen die mit Lichtschranken gemessen werden. Am Freitag ist der erste Pausenstopp in Trochtelfingen, der zweite Pausenstopp im Freilichtmuseum Beuren, wo die Besucher Die Besuchenden unter die Haube eines Oldtimers blicken können, um Antworten auf die Frage zu bekommen: Wie war das früher eigentlich? Das erste Fahrzeug wird dort gegen 14 Uhr eintreffen. Ziel der ersten Etappe ist das Märklineum in Göppingen, wo die historischen Automobile gegen 16 Uhr erwartet werden. Auf dem Areal des Herstellers von Modelleisenbahnen stellt ein Sprecher die historischen Teilnehmer-Fahrzeuge vor. Von eine Mercedes-Benz 170 Tourer (Baujahr 1938) über einen Chevrolet Corvette C2 Coupe (Baujahr: 1965) bis hin zu einem Alfa Romeo Spider (Baujahr: 1990) gibt es hier einiges zu sehen. Am Samstag geht die Rallye von der Buntweberei in Eislingen über die Schwäbische Alb nach Stubersheim, wo ein Mittagsstopp ist, und wieder zurück. Ein Moderator unterhält Zuschauer, Gäste und Teams am Samstag beim Start und Ziel an der Buntweberei. Besucher dürfen sich auf das rollende Automobilmuseum mit einer Vielfalt an Marken, Modellen und Baujahren freuen.

Fr. 10. und Sa. 11. Mai,

Start: Buntweberei in Eislingen Eislingen an der Fils

www.wuerttemberg-historic.de