Andreas-Martin Hofmeir in Untergruppenbach

Er gewann als erster Tubist überhaupt den ECHO Klassik als »Instrumentalist des Jahres«, er ist Professor am Mozarteum in Salzburg und war Gründungsmitglied der bayerischen Kultband LaBrassBanda. Jetzt besinnt er sich wieder auf seine kabarettistischen Wurzeln! In bester Tradition eines Gerhard Polt oder Karl Valentin schildert er seinen Kampf mit dem Instrument, dem ungeliebten Üben, die Schwierigkeiten beim Reisen, den plötzlichen Zusammenprall des Landburschen mit der Großstadt Berlin und seinem hauseigenen Einbrecher Jürgen.

Fr. 15. März, 20 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach