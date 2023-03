Azet und Zuna in der MHPArena Ludwigsburg

Nach »Super« kommt »Ultra« sagen sich die KMN-Gang Rapper Azet und Zuna und setzen dann bei ihrem neuen Kollab-Album konsequenterweise noch einen drauf. »Ultra Plus«, so der Name der Platte, die auf das 2019 veröffentlichte »Super Plus« folgt – ist größer, besser, schneller und natürlich auch härter als ihr Vorgänger. Schon mit der ersten Singleauskopplung mit dem passenden Titel »KMN«, welche von den »Jugglerz« produziert wurde, platzierten sich die Rapper mit über 1,1 Millionen Views prompt auf Rang Eins der deutschen YouTube-Musik-Trendchart. Auch auf Spotify sammelte der Song als höchster Neueinsteiger in den Daily-Top-Songs-Germany-Charts auf Platz Drei eine beachtliche Zahl von Streams ein. In ihren Songs verschmelzen Azet und Zuna Elementen aus Pop, Dancehall und Trap zusammen mit Gangster Rap Lyriks zu einem einmaligen Gesamtkunstwerk.

Azet & Zuna, Sa. 29. April, 20 Uhr, MHPArena, Ludwigsburg,

mhparena.ludwigsburg.de