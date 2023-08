Bebelaar / Beck / Kroll im Alten Theater Heilbronn

Seit über dreißig Jahren arbeiten Frank Kroll und Patrick Bebelaar in unterschiedlichsten Besetzungen zusammen. Neben zahlreichen Konzerten zeugen auch, 18 CDs von dieser Zeit gemeinsamen Schaffens. Ihr Duo spiegelt das blinde Verständnis des miteinander Musizierens. Nun ist mit dem Saxofonisten Christoph Beck aus dem Duo ein Trio geworden. Ihre Musik beinhaltet die eigene europäische Kultur genauso wie den amerikanischen Jazz und die unterschiedlichsten musikalischen »Mitbringsel« ihrer weltweiten Konzerttätigkeit. – eine Reise durch die imaginäre Folklore dieser Welt und in die eigene Vergangenheit bis hin zur Renaissance. Das erste Album des Trios wird an diesem Abend präsentiert. Saxophone und Bassklarinette fügen sich mit den Klängen des Pianos zu einem einzigartigen Hörerlebnis zusammen.

Do. 28. September, 19:30 Uhr, Jazz-Club Cave61, Altes Theater, Heilbronn, www.cave61.de