Black Stuff in Eberbach

Black Stuff ist seit 1984 in der Rhein-Neckar-Region präsent. Der Bandname deutet den Musikstil an: Ein musikalisches Gebräu auf Basis vorwiegend schwarzer R&B Vorbilder, erdiger, groovender Blues, gewürzt mit deftigen Soul Elementen, etwas Rock sowie einer gehörigen Portion Funk. In einer ausgewogenen Mischung werden Titel des Genres mit eigenständigen Arrangements neu interpretiert. Das Fundament bilden eine druckvoll groovende Rhythmusgruppe sowie ein messerscharfer, vierstimmiger Bläsersatz. Der besondere, authentische Sound wird zudem durch die herausragenden Powerstimmen von Douglas Weaden (New York) und Sabine Künster (Walldorf) geprägt. Black Stuff steht für eine äußerst abwechslungsreiche, handgemachte Musik, die mit enormer Spielfreude in einer energiegeladenen Performance dargeboten wird. dg

Di. 26. Dezember, 20 Uhr, Depot 15/7, Eberbach, www.kulturlabor-eberbach.de