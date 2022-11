Blacksheep Festival: Festival-Vorverkauf beginnt

Bei blacksheep weihnachtet es: Mit einem Early Bird bei zirka fünf Prozent ermäßigten Ticketpreisen startet der Vorverkauf für das 8. blacksheep Festival am ersten Adventssonntag, 27. November, um 0 Uhr auf Reservix online und in allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Die 17 nationalen und internationalen Bands werden von Donnerstag bis Samstag, 22. bis 24. Juni 2023, auf drei Bühnen rund um den Bonfelder Schlosspark spielen. Blacksheep verkündet fortan an jedem Adventssonntag sowie an Heilig Abend jeweils eine weitere Band aus dem stilistisch wieder abwechslungsreichen Programm des 8. blacksheep Festivals. Das komplette Line-up wird bei der Auftaktveranstaltung am Samstag, 21. Januar, ab 15.30 Uhr in der Bonfelder Bislandhalle vorgestellt. Die Early-Bird-Aktion läuft bis Weihnachten. Die regulären Vorverkaufspreise gelten ab 27. Dezember. Der Ticketvorverkauf in ausgewählten VVK-Stellen in der Region beginnt am 21. Januar 2023. wol

Infotext, www.blacksheep-kultur.de