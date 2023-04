Vor 20 Jahren schlossen sich engagierte Musiker zusammen um eine Lücke in der Heilbronner Musikszene zu schließen: Anspruchsvolle sinfonische Blasmusik. Das Konzertprogramm des Jubiläumskonzerts enthält die Symphony No 1 »The Lord of the Rings« von Johan de Meij, Fantasy Variations von James Barnes und das Concerto für Marimba No.1 (Ney Rosauro). Der Jungmusiker und erster Preisträger des Schleswig Holstein Musik Festivals 2022, Paul Bommas wird Solist sein.

Bläserphilharmonie Heilbronn, Sa. 6. Mai, 19.30 Uhr, Harmonie Heilbronn,

www.blaeserphilharmonie-hn.de