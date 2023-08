Brackenheim: Gankino Circus – Bei den Finnen

Vier Franken aus dem westmittelfränkischen Dietenhofen, eigentümlich aber liebenswert, virtuose Musiker, begnadete Geschichtenerzähler und kauzige Charakterköpfe – das ist Gankino Circus. In ihrem neuen Programm »Bei den Finnen« widmen sie sich dem Volk, was für Europa das ist, was sie selbst für die Bayern sind. Finnische Polkas treffen dabei auf fränkischen Rock’n’Roll und alte finnische Volkslieder wer den unkonventionell interpretiert. Bei dem Kulturspektakel werden Wathose, Schuhplattler und Filterkaffeemaschine auf der Bühne, rasante Melodien, schräger Humor und charmante Bühnenfiguren – das alles ist Gankino. Zahllose Konzerte auf Kabarett-, Theater- und Festivalbühnen führten Gankino Circus bereits durch ganz Deutschland und Europa, 019 wurden Gankino Circus mit dem renommierten Deutschen Weltmusikpreis RUTH ausgezeichnet. Eine Show die man gesehen haben muss um sie zu verstehen.

Sa. 23. September, 20 Uhr, Brackenheim, www.brackenheim.de