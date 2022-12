Carrington-Brown: Humor und Comedy

Carrington-Brown, das ist britischer Humor und Comedy gepaart mit Musik in vielen Facetten. Mit ihrem Programm » Best of 15 Jahre « präsentieren die Cellistin Rebecca Carrington und der Sänger Colin Brown ihre fünfzehnjährige erfolgreiche und preisgekrönte Zusammenarbeit und laufen zur gewohnten Hochform auf. Rebecca ist klug und sehr komisch, Colin bleibt wie gewohnt cool, smart und stimmengewaltig. Joe, der Dritte im Bunde, ist alt. Eben ein Cello. Mit seinem Bogen umspannt das »britische Traumpaar der musikalischen Comedy« das Universum von Bach und Brahms über Bond und Beatles bis Britpop und Billy Jean. Staubtrockenes Understatement lässt Lachtränen sprudeln, wenn die Wahlberliner*innen sich und ihre Mitmenschen aufs Korn nehmen – gekonnt lasziv, erbarmungslos albern, hinreißend ironisch und immer mit einem musikalischen Bonbon in den Taschen.

Carrington-Brown, Do. 26. Januar, 19.30 Uhr Tauberphilharmonie, Weikersheim, www.tauberphilharmonie.de