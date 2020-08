Ein rasanter Mix aus Comedy, Magie und Improvisation für Menschen ab 12 Jahren. Christopher Köhler ist anders, aber nicht artig. Einmal losgelegt, labert sich Köhler um den Verstand und das Publikum hängt an seinen Lippen wie andere Magier an ihren schlechten Frisuren. Chaos und Anarchie sind an der Tagesordnung, wenn er die Bühne betritt.

Christopher Köhler, Fr. 11. September, 20 Uhr, Kammerspiele, Ansbach

www.kammerspiele.de