Complete Clapton beim Stadtfest in Bietigheim

Wer eine musikalische Zeitreise antreten will, der ist bei der Tribute Band »Complete Clapton« gut aufgehoben. Die neun Musiker widmen sich der Bluesrocklegende Eric Clapton und seinem musikalischen Geist in der selben Besetzung in der Clapton selbst auftrat. Mit authentischen Bluesrockgitarren, mehrstimmigem Gesang, einer original Hammond B3 und einem amtlichen Bluespiano spielt die Heilbronner Band Klassiker wie »Layla« »My Fathers Eyes« oder »Tears in Heaven«. Das Konzert fokussiert sich in einem Special auf »Soul meets Blues«.

Fr. 18. August, 19.30 Uhr, Bürgergarten Mühlwiesenstraße, Stadtfest Bietigheim