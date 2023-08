Countdown zum Sommerprojekt

Bei ihren Sommerkonzerten entführt die Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) das Publikum nach Südamerika. Gemeinsam mit Chefdirigent Uwe Renz kann man das Orchester im September live in Ellwangen, Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd erleben. Solistin ist Gitarristin Tatjana Engling.

Die gebürtige Regensburgerin begann im Alter von acht Jahren klassische Gitarre zu lernen, parallel nahm sie seit ihrer Kindheit Klavier- und Geigenunterricht. Neben zahlreichen Erfolgen bei Jugend musiziert wurde Engling 2016 mit einem 1. Preis des Senner-Junior-Wettbewerb der Nürtinger Gitarrenfestspiele und 2023 mit einem 1. Preis des 47. Osaka Music Grand Prix Guitar ausgezeichnet. Ab 2015 war sie Jungstudentin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart in der Klasse von Prof. Tillmann Reinbeck, nach dem Abitur 2018 nahm sie ihr Studium dort auf. In dieser Zeit begann Engling auch Theorbe und das Generalbassspiel zu lernen und trat in verschiedenen Kammermusikensembles auf. Orchestererfahrung sammelte die junge Musikerin in verschiedenen Jugendorchestern, darunter dem Jugend-Gitarrenorchester Baden-Württemberg, dem Landesjugendensemble für Neue Musik (Gitarre und Klavier) und als Violinistin in der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg. Diesen Sommer kehrt sie nun als Gitarrensolistin in die JPO zurück – und zwar direkt aus Japan, wo sie aktuell ein Auslandsjahr an der Elisabeth University of Music in Hiroshima verbringt. Ermöglicht wird dies durch eine Förderung der Baden-Württemberg Stiftung.

Das Programm

Jonathan Thomas

2020

Joaquín Rodrigez

Concerto de Aranjuez Solistin: Tatjana Engling (Gitarre)

Georges Bizet

Carmen Suite (Ausschnitte)

Geronímo Giménez

Intermedio aus La Boda de Luis Alonso

Pietro Mascagni

Intermezzo aus Cavaleria Rusticana

Arturo Márquez

Danzon No. 2

José Pablo Moncayo

Huapango

Alberto Ginastera

Danza Final Malambo aus Estancia

Konzerttermine

Freitag, 08.09.2023, 20.00 Uhr, Evangelische Stadtkirche Ellwangen

Sonntag, 10.09.2023, 18.00 Uhr, Stadthalle Aalen

Freitag, 15.09.2023, 20.00 Uhr, Waldorfschule Heidenheim

Samstag, 16.09.2023, 20.00 Uhr, CCS Schwäbisch Gmünd

Normalpreis 19,00 Euro, Kinder, Jugendliche, Studierende, Azubis 12,00 Euro Tickets für Ellwangen auf reservix.de und an allen Vorverkaufsstellen. Tickets für Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd auf www.jpo-w.de, unter Fon +49 7363 96 18 17 und an allen Vorverkaufsstellen. Für den Konzertbesuch mit Schulklassen gibt es Sonderkonditionen von 5,00/Person. Diese können bei der Stiftung Schloss Kapfenburg gebucht werden: info@schloss-kapfenburg.de oder Tickethotline +49 7363 96 18 17. Partner der Konzerte sind die die Sparkassenstiftung Ostalb, Kreisbau Ostalb, Domo-Therm, der Ostalbkreis, die Stadt Ellwangen und die Stadt Heidenheim.