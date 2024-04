Duo De Secondi - Opferkuch

Das Klavierduo De Secondi Opferkuch schlägt Brücken zwischen Pionieren verschiedener Epochen der Musikgeschichte. Zur Aufführung kommen Werke von Bach, Mozart, Schubert, Dediu, Brahms und Strawinsky. Susanna De Secondi und Elias Opferkuch werden anhand persönlicher Moderation durch das vierhändige Programm geleiten. So lassen sie das Publikum teilhaben an ihrem sehr individuellen Bezug zu den Kompositionen und deren Erschaffern. Bereits im frühen Jugendalter lernten sich die beiden durch ihren Klavierlehrer Prof. Fedele Antonicelli kennen. Aus gemeinsamen Teilnahmen an Meisterkursen und Klavierwettbewerben erwuchs ein bedingungsloser Zusammenhalt. Der Entschluss zur Gründung des Klavierduos im September 2022 wurde schnell durch eine fruchtbare Zusammenarbeit und prompte Erfolge bestärkt.

Sa. 18. Mai, 19 Uhr, Thronsaal im Schlossmuseum, Ellwangen

www.ellwangen.de