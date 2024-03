Ein kabarettistischer Ausflug mit Fatih Çevikkollu

Die Nachrichtenlage ist düster, trotzdem ist vieles besser geworden. Das Einzige was heute schlechter ist als früher, ist der Blick in die Zukunft. Ein Virus hat die Welt angehalten und für einen kurzen Augenblick hat es Zoom gemacht. Und im Raum stand der Traum von einer besseren Welt, eine Welt die sich darauf besinnt langsamer zu machen, rücksichtsvoller zu sein, nachhaltiger zu leben. Und dann gab es wieder Flüge für 19,90 Euro. Wir müssen Prioritäten setzen und eine einfache Frage beantworten. Wieviel ist genug? »Zoom« das neue Programm von Fatih Çevikkollu ist das analoge Lagerfeuer in Zeiten digitaler Kälte: es wärmt, unterhält und bringt zum Lachen. Es erzählt die Geschichte einer Gesellschaft die von einem Hochhaus springt und auf dem Weg nach unten sagt: »Bis hierher ist alles gut gegangen.« Ein Blick in eine der spannendsten Zeiten in der die Menschen je gelebt haben. alh

Fatih Çevikkollu, So. 31. März, 19 Uhr, Renitenztheater, Stuttgart, www.renitenztheater.de