Eine Hommage an musikalische Helden

Das ECHO Klassik-prämierte Ensemble Spark führt am Mittwoch, den 6. Dezember drei Ikonen der westlichen Musik zusammen: Johann Sebastian Bach als Urvater der klassischen Kunstmusik, Luciano Berio als einen der prägendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und die Beatles als Titanen der Popmusik. Für die Mitglieder von Spark sind genau diese drei verschiedenen Klangwelten ein weiterer Anreiz, sich neu zu erfinden und zu hinterfragen. Sie bieten dem Publikum neue Klänge und schaffen etwas ganz Besonderes: ein Aufeinandertreffen von Barock und Moderne in einem Stück: Bach ist überall, etwas von Berio steckt auch in den Beatles und auch schon in Bach war ein Hauch von Berio und den Beatles spürbar. Spark führt alle drei Musikrichtungen zusammen und bietet dem Publikum vor allem eins: gute Musik, eben Bach – Berio – Beatles. alh

Ensemble Spark, Mittwoch, 6. Dezember, 19.30 Uhr, Das fliegende Museum, Neresheim-Elchingen, www.reservix.de