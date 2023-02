Europas beliebteste Pferdeshow in Stuttgart

Durch das Zusammenspiel von insgesamt 53 Pferden sowie einem Esel und erstmalig einem Hund, ihren Reitern und einem internationalen Tanz-Ensemble wird das Publikum bei Cavalluna mit verschiedensten Reitdisziplinen sowie spektakulären Show-Acts bestens unterhalten. »Geheimnis der Ewigkeit« erzählt das Abenteuer der Eingeborenen Mamey vom Stamm der Guyavos und dem am anderen Ende des Landes lebenden Hirtenjungen Joaquim, die sich beide – ohne von der Mission des jeweils anderen zu wissen – auf eine spannende Reise durch Mittelamerika begeben, um den sagenumwobenen Stein der Ewigkeit an seinen Ursprungsort zurückbringen. Auf ihrem Weg begegnen sie Arturo, dem machtbesessenen Anführer der wilden Cocorochos, der den mächtigen Stein für seine Zwecke stehlen will, und müssen sich auf ihrem Weg durch das wilde Land vielen weiteren Gefahren stellen. al

Cavalluna, Sa. 4. & So. 5. März 2023,

Sa. 15 & 20 Uhr,

So. 13 & 17.30 Uhr,

Schleyer-Halle, Stuttgart,

www.cavalluna.com