Streichquintett Cuarteto Quiroga aus Spanien in Aalen

Ausgezeichnet für ihre »exquisiten und interpretativ frischen Aufführungen«, hat sich das Ensemble Cuarteto Quiroga zu einem der dynamischsten und einzigartigsten Quartette seiner Generation aus Europa entwickelt. Als Sieger des Nationalen Musikpreises von Spanien 2018 und Gewinner mehrerer großer internationaler Wettbewerbe, durften sie an Orten wie der Philharmonie in Berlin und der National Gallery of Art in Washington DC, ihr Können beweisen. Die leidenschaftlichen Befürworter des zeitgenössischen Stils, möchten stets mit neuen Tonaufnahmen und der Präsentation ihrer Werke, das Publikum begeistern und den Spalt zwischen Tradition und neuer Musik überwinden. Dafür arbeiten sie regelmäßig mit professionellen Komponisten zusammen. Für ihre mutige und originelle Herangehensweise an erhalten die Künstler viel Anerkennung.

Cuarteto Quiroga, Fr. 5.Mai, 20 Uhr, Stadthalle Aalen

event-aalen.de