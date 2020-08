Der Kleinkunst-Wettbewerb »Stuttgarter Besen«, der vom Renitenztheater in Kooperation mit der Stadt Stuttgart veranstaltet und vom SWR Fernsehen und SWR2 öffentlich aufgezeichnet wird, geht in die 23. Runde. Die acht Künstlerinnen und Künstler, die am 15. September gegeneinander antreten, sind : Nikita Miller, der Stuttgarter Comedian mit russischen Wurzeln; der Thüringer Kabarettist und Stand-up-Comedian Jonas Greiner; Tutty Tran, der Berliner Stand-up-Comedian mit vietnamesischen Wurzeln; der Berliner Stand-up-Comedian Stefan Danziger; das österreichische Liedermacher-Duo Kernölamazonen mit Gudrun Nikodem-Eichenhardt und Caroline Athanasiadis; der Kölner Klavier-Kabarettist William Wahl, der Comedian Amjad und die Kölner Kabarettistin und Diplom-Psychologin Vera Deckers. Als Moderator wird wieder der Lörracher Kabarettist Florian Schroeder durch den Abend führen.

»Stuttgarter Besen«, Dienstag, 15. September, 19 Uhr, Hospitalhof, Paul-Lechler-Saal, Stuttgart, www.renitenztheater.de