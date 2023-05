Freilichttheater: »Die Kirche bleibt im Dorf« in Möckmühl

Seit sie denken können, sind die Ober- und Unterrieslinger miteinander verfeindet. Warum, das weiß man in den idyllisch gelegenen Gemeinden selbst nicht mehr so genau. Dass man sich den Friedhof im einen und die Kirche im anderen Ort teilen muss, bietet daher schon genügend Zündstoff. Plötzlich taucht ein charismatischer Amerikaner auf und verkündet, die Kirche kaufen zu wollen. Also ergreifen die Oberrieslinger, in deren Ortschaft die Kirche steht, ihre Chance auf den Gewinn! Natürlich bekommen die Unterrieslinger davon Wind und fühlen sich aufs Übelste hintergangen. Die schwäbische Gemütlichkeit ist ­dahin.

Das Freilichttheaterstück der Jagsttalbühne Möckmühl e. V. ist ­eine Liebeserklärung an das Schwabenländle!

23./24. Juni, 30. Juni & 01./02. Juli, 07./08. Juli und 14./15. Juli, Ruchsener Tor, Möckmühl, www.jagsttalbuehne.de