Gankino Circus: Die letzten ihrer Art

»Die Letzten ihrer Art« heißt ihr Bühnenprogramm. Im Zentrum stehen das von schrägen Gestalten bevölkerte Örtchen Dietenhofen. Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichten ist das Dietenhofener Wirtshaus »Zur heiligen Gans«, das nicht nur das Wohnzimmer der vier Künstler ist, sondern auch Keimzelle des fränkischen Rock’n’Roll. Rasante Melodien, schräger Humor und charmante Bühnenfiguren sind die zentralen Zutaten ihres einzigartigen Konzertkabaretts. Seit ihrer frühen Jugend musizieren sie zusammen, ihre Musik ist eine Liebeserklärung an ihre Heimat und an die Heimat anderer Menschen weltweit. 2015 repräsentierte der fränkische Exportschlager sogar die deutsche Musikkultur auf der EXPO in Mailand. 2019 wurden Gankino Circus mit dem renommierten Deutschen Weltmusikpreis RUTH und dem Weltmusikpreis Creole Bayern ausgezeichnet.

So. 31. Januar, 20.30 Uhr, Ratssaal, Crailsheim, kultic.de