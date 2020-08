Brücken führen in die Heimat, in die Vergangenheit, zu anderen Menschen und in die Zukunft. All diese Brücken möchte Chefdirigent Case Scaglione mit seinem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn beschreiten. Solist Jörgen van Rijen spielt zusammen mit dem WKO Werke von Bryce Dessner, Strawinsky und Mendelssohn Bartholdy.

1. Heilbronner Konzert, So. 20. September, 18.45 Uhr, Harmonie Heilbronn,

