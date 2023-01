Heilig ist nur der Schein

Cornelia Molle erzählt in dem neuen Kammerspiel „Heilig ist nur der Schein“ die Geschichte zweier Freunde in den besten Jahren, Josef und Hannes, die trotz aller Unwahrscheinlichkeit auf den großen Lottogewinn hoffen . Als dieser kommt müssen die Freunde feststellen, dass es vielleicht schon zu spät ist um ihre Jugendträume noch zu verwirklichen. Die beiden »Graubärte«, gespielt von Raik Singer und Udo Grunwald, in diesem Punkt aber gänzlich unterschiedlicher Meinung, tricksen sich in komischen und tragischen Situationen gegenseitig aus, um vielleicht doch noch in ein letztes großes Abenteuer wider aller Vernunft zu starten.

Heilig ist nur der Schein

Uraufführung Do., 23. Februar

20:00 Uhr, Kulturkeller Heilbronn, www.kulturkeller.de