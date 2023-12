Hillus Herzdropfa in Schwäbisch Hall

Dieses Programm ist eine Persiflage über Land und Leute im Schwoba Ländle! Schreiben doch viele Schriftsteller über die Älbler: »Hart wie sein Boden ist der Älbler, zäh und wenig mitteilsam sei er, jedoch nicht ohne Mutterwitz.« Hillus Herzdropfa sind überzeugt davon, dass ihr älblerischer Dialekt die Sprache ihres Herzens ist! Dialekt ist die Sprache des Alltags und wird heutzutage vielmehr im privaten und familiären Raum verwendet. Hillus Herzdropfa bringen ihren Dialekt jedoch auf die Bühne, somit bleibt ihr sogenannter Älbler Dialekt als »Herzenssprache« im Gebrauch! Dialekt ist keine Sprache der alten Leute, so die Erfahrung von Hillus Herzdropfa! Junge Generationen benutzen den Dialekt nicht mehr so sehr als Verständigungsmittel, dennoch schätzen sie den Wert des Dialekts. Das Programm »Hailigs Dialektle« führt in den Alltag der Albschwaben und dessen Dialekt ein! wol

Fr. 5. Januar, 20 Uhr, Neubausaal, Schwäbisch Hall

www.schwaebischhall.de