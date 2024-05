Hohenloher Kultursommer 2024: Eröffnung, Musikfest und mehr

Das Hohenloher Land mit seinen historischen Bauwerken und Kleinoden wird im Sommer wieder zur Bühne für das Musikfestival Hohenloher Kultursommer. Vom 1. Juni bis zum 29. September bieten 109 hochkarätige Orchester, Ensembles, Solisten und Solistinnen in 57 Konzerten einen facettenreichen Mix aus Alter Musik, Klassik, Jazz und Weltmusik. Das Festival bespielt in dieser Saison 45 unterschiedliche Räumlichkeiten in 31 verschiedenen Städten und Dörfern in fünf Landkreisen. Am 1. Juni beginnen das Württembergische Kammerorchester Heilbronn mit den Solisten Daniel Ottensamer, Klarinette und Stephan Koncz, Cello den musikalische Reigen. Sie gehen der Anziehung ungarischer Volksmusik auf den Komponisten Johannes Brahms nach. Im Landkreis Schwäbisch Hall wird das Festival am 8. Juni auf Schloss Langenburg eröffnet. Das Alliage Quintett wird mit 4 Saxofonen und Klavier ein sommerliches Programm bieten. Besonderes Highlight ist jedes Jahr das Musikfest Weikersheim. Am Freitag,. 5. Juli gastiert hier im Schlossgarten das bekannte Blechbläser-Ensemble GERMAN BRASS. Die Gruppe feiert ihr 50-jähriges Bestehen und macht musikalisch Blech zu Gold. Am 6. Juli findet das Musikfest in gewohnter Tradition statt: Unter dem Motto »Sweet & Spicy« stehen fünf Konzerte zur Auswahl im Programmheft, die von feuriger Gypsy-Musik bis hin zu süßem Streicherton reichen, bevor beim Festkonzert die Donau Philharmonie Wien die Operette »Die Csárdásfürstin« in einer erfrischenden Vortragsweise präsentieren wird. Danach kann man sich auf Lichteffekte und das große Feuerwerk freuen. Für das kulinarische Angebot werden Foodtrucks mit Leckerbissen wie Grill-, Maultaschen- oder Pizzavariationen sorgen. Freitags wird Szenekoch Toni Tänzer seine Burger anbieten und am Samstag kann man die Musikfest-Picknicktasche oder ein 3-Gänge-Menü vorbestellen. wol

Expand Foto: Ira Weinrauch

Informationen, Vorbestellungen und Tickets unter 07940 18-348 oder www.hohenloher-kultursommer.reservix.de